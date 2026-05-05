Tokat'ta sağanak sonrası bazı ekili alanlar su altında kaldı
Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ekili araziler su altında kaldı.
Kent genelinde 3 gündür aralıklarla süren yağış, ilçe merkezi, Çiftlik, Ovayurt ve Tatar köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanağın ardından Yeşilırmak'ın taşması sonucu bazı ekili araziler su altında kaldı.
Yağışlardan dolayı ilçe genelinde yaklaşık 3 bin dönüm alanın sular altında kaldığı belirtildi.
İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu