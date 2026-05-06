Haberler

Tokat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Tokat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan ruhsatsız silah operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarında, ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah ticareti yaptığı değerlendirilen, 14 şahsın ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 6 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 15 şarjör, ?3 ruhsatsız av tüfeği, ?2 kurusıkı tabanca, ?670 fişek ve ?20 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda polis ekipleri 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti