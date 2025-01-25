Tokat'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'tın Zile ilçesinde bir fabrikanın bahçesine devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Kayra Ömrüuzun (21) idaresindeki 60 VA 858 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde kontrolden çıkarak bir un fabrikasının bahçesine devrildi.

Kazada, Ömrüuzun yaralandı.

Ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömrüuzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasınca kayda alındı.