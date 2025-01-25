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Tokat'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir un fabrikasının bahçesine devrilerek kazaya yol açtı. Sürücü Kayra Ömrüuzun, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Tokat'tın Zile ilçesinde bir fabrikanın bahçesine devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Kayra Ömrüuzun (21) idaresindeki 60 VA 858 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde kontrolden çıkarak bir un fabrikasının bahçesine devrildi.

Kazada, Ömrüuzun yaralandı.

Ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömrüuzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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