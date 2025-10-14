Tokat'ta Otomobil Kamyonla Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Tokat-Niksar çevre yolunda meydana geldi. Ordu yönünde ilerleyen Y.G. idaresindeki 52 ADN 958 plakalı kamyon ile M.G. yönetimindeki 52 ABJ 751 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. M.G. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.