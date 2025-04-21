AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Tokat'ta Ortaokulda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Tokat'ta Ortaokulda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turhal ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenler ve velilerin katılımıyla 'Kırk Kere Söyledim' kitabı okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında yapıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda öğretmenler ve veliler kitap okuma etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde uygulanan "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu Kitap Kulübü öğrencileri ve velileri "Kırk Kere Söyledim" isimli kitabın okuması ve değerlendirmesini okul kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Kitap Kulübü, mayıs ayının başında da "Bağırmayan Anneler" kitabı için okuma etkinliği yapacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.