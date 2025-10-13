Tokat'ta okulda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Şehit Bülent Ay Ortaokulunda yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından, Şehit Bülent Ay Ortaokulunda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından verilen alarm sonrası başlayan tatbikatta, senaryo gereği okulda çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale yöntemleri, tahliye kuralları ve olası acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

Tatbikatı yakından takip eden öğretmen ve öğrenciler, yapılan uygulamaların hem öğretici hem de farkındalık oluşturucu olduğunu belirttiler.

Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekiplerimizin bu tür tatbikatlarla öğrencilerimize yangın güvenliği bilinci kazandırması çok önemli. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum." dedi.