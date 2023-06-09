Tokat'ta Kütüphane Önüne Bırakılan Kazan Fünye İle Patlatıldı

Tokat'ta İl Halk Kütüphanesi önüne bırakılan ağzı kapalı kazan polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Kazanın içerisinden çorba çıktı.

Tokat'ta kütüphane önüne bırakılan ağzı kapalı kazan polis ekiplerince fünye ile patlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Gülbaharhatun Mahallesindeki İl Halk Kütüphanesinin önünde şüpheli bir kazan olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, şüpheli kazan Bomba İnceleme ve İmha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Yapılan incelemede kazan içerisinden çorba çıktı.

Kazanın fünye ile patlatılması ve içerisinin çorba dolu olduğu kamera görüntüsüne yansıdı.