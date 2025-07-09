Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Vakaları: 3 Kişi Tedavi Altında
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konulan üç kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilmeye başladı. Vücuduna kene yapışan kişiler, hastaneye başvurduktan sonra tedavi altına alındı ve genel sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-9 Temmuz'da ise vücuduna kene yapışan 34 kişi başvurdu.
Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 29'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.