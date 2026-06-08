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Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 11. gününde sürüyor

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 11. gününde sürüyor
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan İlker Parlak'ı bulma çalışmaları 11. gündür devam ediyor. AFAD, polis, itfaiye ve JAK timleri 161 personel, 6 dron, 37 araç ve 8 botla arama yapıyor. Baraj kapakları kapatıldı, dalgıç ekipleri suya girdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı'na düşerek akıntıya kapılan gencin bulunması için arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

İlçe merkezindeki Park Vadi yakınları Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yaparken suya düşen 4 arkadaştan akıntıya kapılan İlker Parlak'ın (22) bulunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Çalışmalara AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 161 personel, 6 dron, 37 araç ve 8 bot ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve polis dalgıç ekibi katılıyor.

Parlak'ın bulunması için Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatıldı. JAK, Polis ve AFAD dalgıç ekipleri suya girerek Parlak'ı aradı. Diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor.

Arama çalışmalarını, kayıp kişinin ailesi de takip ediyor.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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