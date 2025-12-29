Haberler

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi. Ayrıca Sulusaray ilçesinde taşımalı eğitime de aynı sebeplerle ara verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
