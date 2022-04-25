Tokat'ta kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Tokat'ta kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıcılık yapıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Olaya karıştıkları tespit edilen N.K, Z.G, B.Ç. ve G.A. operasyonla yakalandı.

Zanlıların 160 kişiden 1 milyon 350 bin lira alarak banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tokat, Güncel, Haberler

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