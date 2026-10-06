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Tokat'ta inşaat temel kazısı sırasında yol çöktü, iki katlı ev tahliye edildi

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Tokat'ın Kaleardı Mahallesi'nde apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken üst taraftaki yolda çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı, çöken yolun bitişiğindeki iki katlı ev tahliye edildi; diğer iki evin metruk olduğu belirtildi.

Tokat'ta alt tarafında inşaat kazısı yapılan yol çöktü.

Kaleardı Mahallesi'nde bir apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken üst taraftaki yolda çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapatılırken bölgede güvenlik önlemi alındı.

Çöken yolun bitişiğindeki iki katlı ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yolun bitişiğindeki diğer iki evin metruk olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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