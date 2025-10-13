Haberler

Tokat'ta İki Ayda 292 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tokat'ta İki Ayda 292 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak alkol üretimini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sonucu iki ayda 292 litre sahte içki ele geçirirken, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ta iki ayda 292 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, iki ayda düzenledikleri operasyonlarda 292 litre sahte içki ele geçirdi.

6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.