Tokat'ta İki Ayda 292 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kaçak alkol üretimini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sonucu iki ayda 292 litre sahte içki ele geçirirken, 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat'ta iki ayda 292 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, iki ayda düzenledikleri operasyonlarda 292 litre sahte içki ele geçirdi.
6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel