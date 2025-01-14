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Tokat'ta Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Finali Gerçekleşti

Tokat'ta Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Finali Gerçekleşti
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Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finalinde, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Metin Duran birinciliği elde etti. Başarılı öğrencilere ödülleri verildi ve Metin Duran, bölgesel yarışmada Tokat'ı temsil edecek.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması il finali yapıldı.

Karşıyaka Merkez Camisi'nde ortaokullar kategorisinde Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. Sınıf öğrencisi Metin Duran birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Uluslararası İmam hatip Lisesi salonunda düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada, ortaokullar arası Tokat il birincisi olan Metin Duran, yapılacak bölgesel Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda Tokat'ı temsil edecek.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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