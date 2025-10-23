Tokat'ta Fuhuş Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla N.Ö, H.K, Z.G.K, H.D, Y.S.A, B.B.A, K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, Y.S.A, H.D, H.K. ve K.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.