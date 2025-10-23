Haberler

Tokat'ta Fuhuş Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu operasyon gerçekleştirdi.

Tokat'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında bir otel sahibinin de bulunduğu şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlamasıyla N.Ö, H.K, Z.G.K, H.D, Y.S.A, B.B.A, K.G. ve D.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, Y.S.A, H.D, H.K. ve K.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
