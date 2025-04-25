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Tokat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, H.D. idaresindeki otomobil Talazan köprüsü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan oğlu D.E.D. ise kazadan etkilenmedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

H.D. idaresindeki 24 AAV 641 plakalı otomobil, Talazan köprüsü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta bulunan oğlu D.E.D. ise yaralamadan kurtuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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