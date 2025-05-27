Tokat'ta Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Nejdet K. ve yanındaki yolcu Fatma K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nejdet K. yönetimindeki 60 AU 145 otomobil, D-100 kara yolu Erek Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel