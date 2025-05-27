Tokat'ta Devrilen Otomobilde 2 Yaralı

Tokat'ta Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Nejdet K. ve yanındaki yolcu Fatma K. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Nejdet K. yönetimindeki 60 AU 145 otomobil, D-100 kara yolu Erek Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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