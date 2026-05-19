Turhal'da taşkın riskine karşı tedbir amaçlı 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy için tahliye kararı alındı. Polis ekipleri megafonlarla vatandaşları uyarırken, çalışmalar AFAD koordinesinde sürüyor.

TOKAT'TA BARAJ ALARMI: POLİS ARAÇLARINDAN 'TAHLİYE' ANONSUNU

Turhal ilçesinde, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması üzerine taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı alındı. Turhal Afet Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bölgeye sevk edilen polis ekipleri, araçlarından megafonlarla anonslar yaparak vatandaşları uyardı. Sokak sokak gezen ekipler, nehir yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini boşatmasını istedi. Tahliye çalışmaları polis ve AFAD koordinesinde devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
