Tokat'ta menfeze düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde E.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak menfeze düştü. Kazada sürücü ve annesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

E.D. yönetimindeki 60 EZ 608 plakalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarından kontrolden çıkarak menfeze düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi S.D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
