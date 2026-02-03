Tokat'ta menfeze düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde E.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak menfeze düştü. Kazada sürücü ve annesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E.D. yönetimindeki 60 EZ 608 plakalı otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarından kontrolden çıkarak menfeze düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi S.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel