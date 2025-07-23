Tokat'ta Anız Yangını: 6 Dönüm Arazi Zarar Gördü

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Tokat'ın Almus ilçesindeki Çiftlik köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük tarım arazisi zarar gördü. Yangın, özel idare ekipleri ve vatandaşlar tarafından 1 saatlik bir mücadelenin ardından söndürüldü.

Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çiftlik köyündeki tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Özel İdare ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
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