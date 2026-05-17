Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Hurisel Ayça'ya alkollü sürücü K.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ayça hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu belirlendi.

TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Hurisel Ayça (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü K.A. ise polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ayhan Çevik Caddesi'nde meydana geldi. K.A. idaresindeki 60 AFM 804 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hurisel Ayça'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayça, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Hurisel Ayça, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan K.A.'nın yapılan kontrollerinde 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü K.A., polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
