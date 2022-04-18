Tokat'ta ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu.
REŞADİYE, TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 3 buzağı telef oldu.
İlçeye bağlı Sazak köyü Şıflıkırık Mahallesi'nde Rafet Karlı'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikte bulunan İbrahim Karlı'ya ait eve sıçradı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.
Yangında 3 buzağı telef oldu. Ev kullanılmaz hale geldi.
Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, köye giderek yetkililerden bilgi aldı.