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Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

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Tokat'ta kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konulan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kentte, vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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