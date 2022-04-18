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Son dakika haberleri: TOKAT'TA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: TOKAT'TA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Son dakika gündem haberi... TOKAT'ta 3 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

TOKAT'ta 3 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi'nde yer alan 3 katlı Uğur Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın çevredeki apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: TOKAT'TA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Son dakika haberleri: TOKAT'TA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Son dakika haberleri: TOKAT'TA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Son dakika haberleri: TOKAT'TA 3 KATLI BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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