Tokat'ta kar şenliği düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen 10. Kar Şenliği'nde katılımcılar yöreye özgü kayak aktiviteleriyle doyasıya eğlendi. Kayak yarışlarında dereceye girenlere hediyeler verilirken, etkinlikte konuşan Tokat Valisi Abdullah Köklü, şenliğin devam etmesini umut ettiklerini belirtti.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Karacaören Yaylası'nda "10. Kar Şenliği" düzenlendi.

Başçiftlik Belediyesince gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, yöreye özgü ipli kayak ve kızağın yanı sıra tepsi, şambrel ve naylonlarla kayarak gönüllerince eğlendi.

Şenlik kapsamında düzenlenen kayak yarışlarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler verildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, burada yaptığı konuşmada, "Böyle bir şenliğe katılmaktan dolayı mutluyum. Bu sene 10. Kar Şenliğini gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha uzun yıllar devam eder. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şenliğe, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
