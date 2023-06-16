Tokat-Ordu yolu aşırı hız denetiminde

Tokat ile Ordu'yu birbirine bağlayan Reşadiye-Aybastı yolunda son 5 yılda meydana gelen kazalarda 53 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin de yaralandığı bildirildi. Aynı yolda bu yılın ilk 5 aylık döneminde meydana gelen kazalarda ise 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, jandarma tarafından aşırı hız denetimi yapılacağı belirtildi.

Tokat- Ordu kara yolunda aşırı hıza bağlı kazaların önüne geçilebilmesi için jandarma tarafından denetim yapılıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tokat ile Ordu'yu birbirine bağlayan Reşadiye- Aybastı yolunda son 5 yılda meydana gelen kazalarda 53 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aynı yolda bu yılın ilk 5 aylık döneminde meydana gelen kazalarda ise 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, "Reşadiye-Aybastı yolunda meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, ana nedenin aşırı hız kaynaklı olduğu tespit edildi. Trafik kazalarının azaltılması, etkin, sürekli ve yoğun hız denetimi ile trafik güvenliğinin azami şekilde sağlanması maksadıyla trafik jandarma timleri vasıtasıyla yoğun şekilde yapılan Reşadiye-Aybastı yolunda yapılan radarla hız denetimi, önümüzdeki dönem artarak devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.