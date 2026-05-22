Tokat'ta sağanak nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı. Yolkonak beldesinde zarar gören alanlarda belediye ekipleri su çekme ve temizlik çalışmaları başlattı.

İlçede aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yolkonak beldesinde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.

Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, AA muhabirine, ilçede 1 haftadır yoğun yağış olduğunu söyledi.

Sağanak nedeniyle su altında kalan arazilerde, mağduriyet yaşanmaması için çalışma başlattıklarını belirten Özgür, "Tarlalarda su çekme ve temizlik çalışmaları yürütüyoruz. DSİ kepçe ve kamyonet verdiği için dereler ve kanalları temizledik ve çok taşmadı. Daha büyük mağduriyeti atlattık." dedi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
