Haberler

Tokat Niksar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat Niksar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde Arpaören köyünde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Arpaören köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Niksar Osman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilal Cebeci, Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü: Terbiyesizler

Güllü'nün cenazesine çelenk gönderen menajerlere ateş püskürdü
İmam, cemaate ateş püskürdü: Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım?

"Kıldırmıyorum namazı, sizinle mi uğraşacağım"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.