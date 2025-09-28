Tokat Niksar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Arpaören köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Niksar Osman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.