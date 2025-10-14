Tokat Niksar'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.G. idaresindeki 52 ADN 958 plakalı kamyon, çevre yolunda M.G. yönetimindeki 52 ABJ 751 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel