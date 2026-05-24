Niksar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.Y. idaresindeki 60 AGN 472 plakalı otomobil, Cerköy köyü mevkisinde H.Ö. yönetimindeki 09 APC 691 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü H.Ö. ile yanında bulunan B.E. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz