Tokat Niksar'da Bir Otomobilde Yangın Çıktı

Tokat Niksar'da Bir Otomobilde Yangın Çıktı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Y.K'ye ait bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Samanpazarı mevkisinde Y.K'ye ait 05 RD 402 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
