Tokat Niksar'da Bir Otomobilde Yangın Çıktı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Samanpazarı mevkisinde Y.K'ye ait 05 RD 402 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
