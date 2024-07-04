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Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

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Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çayıroluğu köyü kırsalında örtü yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Zile, Turhal ve Tokat Orman İşletme şefliklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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