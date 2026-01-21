Haberler

Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu

Güncelleme:
Yeşilyurt ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu ve bazı su sayaçlarında arıza meydana geldi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

1100 rakımlı Yeşilyurt ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Bazı su sayaçlarında da soğuk hava nedeniyle arıza meydana geldi.

