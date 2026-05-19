Tokat'ta taşkın riski: 3 ilçede tahliye ve eğitime ara

Tokat Valiliği, Turhal, Pazar ve Erbaa ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın ve su baskınlarına karşı tüm kurumların koordinasyonunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbir amacıyla Erbaa ilçesinde Kızılçubuk ve Tepekışla köyleri, Pazar ilçesinde Ovayurt ve Çiftlik köyleri, Turhal ilçesinde ise 15 mahalle ile Arapören, Şatroba, Samurçay, Sütlüce, Elalmış, Kızkayası ve Tatlıcak köylerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Riskli bölgelerde tedbir amacıyla ahırlar boşaltılarak hayvan tahliyeleri de gerçekleştirilmektedir. Turhal ilçemizde eğitim-öğretime 3 gün süreyle ara verilmiştir. Sahada yürütülen çalışmalarda toplam 521 araç ve 1382 personel görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarı ve açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir."