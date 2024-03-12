Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi açıldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Hatipoğlu, "Sağlık noktasında geldiğimiz noktanın küçük işaretlerinden biri. Yaklaşık 2 bin 200 yatak kapasitesi ile Tokat'ta sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Öbür yandan ise aynı zamanda bu bina ile burada verilecek hizmetlerle ile birlikte ülkemizin nerelerden nerelere geldiğini herhalde Sulusaray'daki kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz çok yakından bilirler. Ben de böyle küçük bir ilçede yetiştim. Pek çok hizmetin olmadığı noktalardan, bugün geldiğimiz noktalar da benim yurt dışına gittiğimde imrendiğim noktalardı. Kırsal alanlarda bu şekilde sağlık tesislerinin yapılıyor olması başlı başına bir güzellik. Yine burada yapılan termal tesis başlı başına çok önemli bir husus olacak." dedi.

Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, Sulusaray Kaymakam Vekili Ömer Burak Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.