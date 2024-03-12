Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi açıldı

Güncelleme:

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da açılışa katıldı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Hatipoğlu, "Sağlık noktasında geldiğimiz noktanın küçük işaretlerinden biri. Yaklaşık 2 bin 200 yatak kapasitesi ile Tokat'ta sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Öbür yandan ise aynı zamanda bu bina ile burada verilecek hizmetlerle ile birlikte ülkemizin nerelerden nerelere geldiğini herhalde Sulusaray'daki kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz çok yakından bilirler. Ben de böyle küçük bir ilçede yetiştim. Pek çok hizmetin olmadığı noktalardan, bugün geldiğimiz noktalar da benim yurt dışına gittiğimde imrendiğim noktalardı. Kırsal alanlarda bu şekilde sağlık tesislerinin yapılıyor olması başlı başına bir güzellik. Yine burada yapılan termal tesis başlı başına çok önemli bir husus olacak." dedi.

Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, Sulusaray Kaymakam Vekili Ömer Burak Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Numan Hatipoğlu Yusuf Beyazıt Milletvekili Sulusaray AK Parti Tokat Sağlık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title