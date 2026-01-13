Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yarın eğitime ara verildi
Sulusaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel