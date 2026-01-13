Haberler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yarın eğitime ara verildi

Güncelleme:
Sulusaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Sulusaray Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede yarın eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
