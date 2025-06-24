Tokat'ın Pazar ilçesinde geleneksel şükür duası yemeği yapıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde geleneksel şükür duası yemeği yapıldı
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Erkilet ve Tekke mahallelerinin düzenlediği şükür duası yemeği bu yıl Pazar Belediyesi'nin organizasyonu ile belediye meydanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da katıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi.

Erkilet ve Tekke mahallelerinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği şükür duası yemeği bu sene belediye meydanında gerçekleştirildi.

Meydanda şükür duası yapıldı, duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Pazar Belediyesi, Erkilet ve Tekke Mahalle Muhtarlıkları önderliğinde, vatandaşların desteği ile düzenlenen şükür duası yemeğine Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
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