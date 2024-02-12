Tokat'ın Niksar ilçesinde samanlık yangını
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyünde çıkan yangında M.Ö'ye ait samanlık kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Şahinli köyünde M.Ö'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında samanlık zarar gördü.
81 kişi kanser şüphesiyle sağlık kuruluşlarına sevk edildi
Tokat'ta ocak ayı içerisinde yapılan kanser tarama faaliyetleri sonrasında 81 kişi kanser şüphesiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı kapsamında il genelinde 7 bin 426 kişiye tarama yapıldığı, geçtiğimiz yıla göre tarama oranının yüzde 170 artış gösterdiği belirtildi.
Açıklamada, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan taramalar sonucunda 29 kadın meme kanseri, 25 kadın rahim ağzı kanseri, 13'ü kadın toplam 27 kişi ise kalın bağırsak kanseri şüphesiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi.