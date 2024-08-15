Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil yangını
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesinde Alim Yılmaz'a ait otomobilde çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Yolkonak beldesinde Alim Yılmaz'a ait 55 NF 337 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar itfaiye ekiplerince söndürülen otomobilde hasar oluştu.