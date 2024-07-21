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Tokat'ın Erbaa ilçesinde genç boğuldu

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze inceleme sonrası Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için Yeşilırmak nehrine giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sinan Öztürk (24), akrabaları ile piknik yapmak için Kale köyü yakınlarında Yeşilırmak kenarına gitti.

Serinlemek için suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tokat'tan gelen AFAD ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Sinan Öztürk'ün cenazesi, inceleme sonrası Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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