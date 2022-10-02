Tokat gündem haberi... Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesi Tokat'a getirildi Güncel Haberler Tokat haberleri: Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması Şehidin cenazesinin nakil için araca konması TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde... Şehit özel hareket polisi Mustafa Çalışgan'ın cenazesini taşıyan uçağın gelişi Havalimanında bekleyen protokol üyeleri ve şehit yakınları Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması Şehidin cenazesinin nakil için araca konması TOKAT - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütünün saldırısında şehit olan özel hareket polisi 34 yaşındaki Mustafa Çalışgan'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Fırat Tokat Güncel Haberler

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