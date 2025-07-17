Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Tasarım Sergisi Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Tasarım bölümleri öğrenci karma filografi ve resim sergisi" açıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, İç Mekan Tasarımı Programı ile Turhal Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı iş birliğinde düzenlenen sergi, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri de katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi, emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Sergi, 19 Temmuz'a kadar gezilebilecek.