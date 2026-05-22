Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın nedeniyle tarım alanlarını su bastı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde artan yağışlar ve baraj tahliyesi nedeniyle Kelkit Çayı taştı. Tepekışla köyünde tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı. Zarar gören alanlar dron ile görüntülendi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nın taşması nedeniyle tarım alanlarında su baskını meydana geldi.
Son dönemde artan yağışlar ve barajlardan su tahliyesinin etkisiyle Kelkit Çayı taştı.
Tepekışla köyünde su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.
Dere yatağına yakın bölgelere yapılan evler ve bazı evlerin bahçeleri de su altında kaldı.
Su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Recep Bilek