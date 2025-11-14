Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Mahalle Ziyaretlerinde Geri Bildirim Aldı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Semerkant ve Gülbaharhatun mahallelerinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleri ile Semerkant Mahallesi Muhtarı Ferit Yılmaz ile Gülbaharhatun Mahallesi Muhtarı Ömer Arslan Yazıcıoğlu'na eşlik etti.

Saat 02.00'ye kadar süren mahalle ziyaretlerinde Yazıcıoğlu, mahallelerde yapılması planlanan projeleri ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Mahalle sakinlerinin gündelik yaşamını kolaylaştıracak altyapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarıyla ilgili notlar alan Yazıcıoğlu, muhtarların taleplerini de dinledi.

Yazıcıoğlu, "Bizim için belediyecilik, mesaiyle sınırlı bir hizmet değildir. Gündüzüyle gecesiyle Tokat'a hizmet etmek, her sokağımızın derdini yerinde görmek vazifemizdir. Üretken belediyecilik anlayışımız gereği hemşehrilerimizin huzurunu ve yaşam kalitesini artıracak her adımı bizzat takip ediyoruz. Tokat Belediyesi olarak mahalle gezilerimizde tespit edilen noktalarda kısa süre içerisinde çalışmalarımızı başlatacağız. Her mahallede, her saatte Tokat için sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.