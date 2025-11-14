Haberler

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Mahalle Ziyaretlerinde Geri Bildirim Aldı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Mahalle Ziyaretlerinde Geri Bildirim Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Semerkant ve Gülbaharhatun mahallerinde incelemelerde bulunarak muhtarlarla birlikte projeleri değerlendirdi, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Semerkant ve Gülbaharhatun mahallelerinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlerde belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleri ile Semerkant Mahallesi Muhtarı Ferit Yılmaz ile Gülbaharhatun Mahallesi Muhtarı Ömer Arslan Yazıcıoğlu'na eşlik etti.

Saat 02.00'ye kadar süren mahalle ziyaretlerinde Yazıcıoğlu, mahallelerde yapılması planlanan projeleri ve devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Mahalle sakinlerinin gündelik yaşamını kolaylaştıracak altyapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarıyla ilgili notlar alan Yazıcıoğlu, muhtarların taleplerini de dinledi.

Yazıcıoğlu, "Bizim için belediyecilik, mesaiyle sınırlı bir hizmet değildir. Gündüzüyle gecesiyle Tokat'a hizmet etmek, her sokağımızın derdini yerinde görmek vazifemizdir. Üretken belediyecilik anlayışımız gereği hemşehrilerimizin huzurunu ve yaşam kalitesini artıracak her adımı bizzat takip ediyoruz. Tokat Belediyesi olarak mahalle gezilerimizde tespit edilen noktalarda kısa süre içerisinde çalışmalarımızı başlatacağız. Her mahallede, her saatte Tokat için sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.