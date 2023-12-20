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Tokat Almus'ta çekilen baraj sularıyla köylere ulaşım kısalıyor

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Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünün sularının çekilmesi sonucu, köylere ulaşımı kısaltan grup yolu ortaya çıktı. Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, yolun vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirterek, zaman ve yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünün sularının çekilmesi sonucu, köylere ulaşımı kısaltan grup yolu ortaya çıktı.

Almus Kaymakamlığı, Belediye, ilçeye bağlı belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarının girişimiyle 2022 yılında 18 yerleşim birimine ulaşım için yapılan ve Almus Baraj Gölü'nün içinden geçen Sol Sahil Grup Yolu göl sularının çekilmesiyle yeniden kullanılmaya başlandı.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, gazetecilere, baraj gölünün su seviyesinin yükselmesi sonucu geçen yıl yaptırılan grup yolunun sular altında kaldığını belirtti.

Suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıkan yolun, ulaşımı kısalttığı için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirten Özer, "Bu güzergah, barajın etrafı çok virajlı olduğu için 13 kilometre olan yolu kısaltmış oluyor. Aslında bizim buraya isteğimiz bir köprü ama köprü yapma imkanımız olmadığı için geçiş güzergahı yaptık. Bu yol ile yaklaşık 500 metrelik yol katederek karşıya geçiyoruz. Vatandaşlarımıza rahatlık sağlıyoruz. Hem zamandan kar hem de yakıttan tasarruf sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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