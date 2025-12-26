Tokat'ta polis ve jandarmaya tahsis edilen 79 araç hizmete alındı

Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 79 araç törenle hizmete sunuldu.

Vali Abdullah Köklü, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, yurt genelinde jandarma ve emniyet teşkilatlarına 9 bin 200 aracın kazandırıldığını, bu kapsamda Tokat'a 79 araç tahsis edildiğini belirtti.

Araçların Tokat'a kazandırılmasında gayret gösterenlere teşekkür eden Köklü, şöyle konuştu:

"Devletimizin güçlü iradesi, milletimizin huzurunu önceleyen vizyonu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle güvenlik teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyan önemli bir yatırımı Tokat'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda değeri 157 milyon lira olan 54 araç emniyet teşkilatımıza, 25 aracı da jandarma teşkilatımıza olmak üzere toplam 79 aracı Tokat'ımıza kazandırmış oluyoruz. Gece gündüz, bayram seyran demeden görev yapan kahraman emniyet ve jandarma personelimizin sahadaki gücünü artırmak, onların daha da güvenli şekilde hizmet etmesini sağlamak için bu araçlar temin edildi."

Konuşmanın ve İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın dua etmesinin ardından araçların teslimi yapıldı.

Törene AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin ile davetliler katıldı.