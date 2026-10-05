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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Çadlı öğrencilerle eğitim süreçlerini görüştü

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TOGÜ'de eğitim gören Çadlı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede eğitim süreçleri ve yeni dönem değerlendirildi; öğrenciler memnuniyetini, Rektör Yılmaz uluslararası öğrencilerin katkılarını dile getirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim gören Çadlı öğrenciler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin üniversitedeki eğitim süreçlerinin ele alındığı buluşmada akademik ve sosyal yaşama ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Güney de hazır bulundu.

Görüşmede Çadlı öğrencilerin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki akademik ve sosyal yaşamları ele alındı. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin yanı sıra yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çadlı öğrenciler, üniversitede kendilerine sunulan imkanlardan ve gösterilen yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çadlı öğrencilere teşekkür etti. Uluslararası öğrencilerin üniversitenin akademik ve kültürel zenginliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin eğitim hayatlarını başarıyla sürdürmelerinin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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