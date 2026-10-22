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TOGÜ öğrencileri Şehir ve Kültür dersini Gökmedrese'de işledi

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TOGÜ öğrencileri Şehir ve Kültür dersini Gökmedrese'de işledi
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TOGÜ'de 'Şehir ve Kültür' dersi kapsamında öğrenciler, Gazi Osman Paşa Müze Evi ve Gökmedrese'de ders işledi. Dersle öğrencilerin Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıması ve kültürel miras bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, seçmeli ders kapsamında kentin kültürel mirasını öğrenme imkanı bulan öğrenciler, dersi Gazi Osman Paşa Müze Evi ve Gökmedrese'de işledi.

Doç. Dr. Edip Uzundal'ın refakat ettiği ders, öğrencilere şehri yerinde tanıma imkanı sundu.

Tokat Mevlevihanesi'ni ziyaret eden öğrenciler, şehrin tasavvuf kültürü hakkında bilgi edindi.

Proje ile öğrencilerin Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanımaları, kültürel miras bilincinin geliştirilmesi ve teorik bilgilerin uygulamalı eğitimle desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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