TOGÜ'de üretilen fidelerin satışı başladı

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimi gerçekleştirilen sebze fidelerinin satışı başladı.

Fidelerin satışı, TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde bulunan seralar önünde yapılıyor.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Naif Geboloğlu, her yıl üreticiler ve hobi amaçlı üretim yapmak isteyenler için sebze fidesi üretildiğini belirterek, "Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun, karpuz gibi sebzelerden 1,5 milyon civarında fide üretiliyor. Fide üretimindeki amaç, bölge insanına örnek olmak ve fide fiyatlarını belli seviyede tutmak. Bu yıl fideye ilgi önceki yıllara göre fazla oldu." dedi.