Son dakika haberleri | TOGO'DAKİ KAZADA YARALANAN İHH GÖNÜLLÜLERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Haberler

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Son dakika haberleri | TOGO'DAKİ KAZADA YARALANAN İHH GÖNÜLLÜLERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ekibinin Togo'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'da bulunan İHH gönüllüleri başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Resul Çerezoğlu, Ercan Ersoy ve İbrahim Chabane hayatını kaybederken, Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın yaralandı. Yaralılar bugün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Atatürk Havalimanına getirildi. Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Aydın Ali Akpınar İstanbul İHH Güncel Haberler Son Dakika

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